Шамиль Тарпищев прокомментировал снятие Новака Джоковича с турнира в Индиан-Уэллсе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, серб Новак Джокович снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами (США), после того как ему не удалось добиться разрешения на въезд в страну. Напомним, Джокович не желает прививаться. Из-за этого он уже пропустил Открытый чемпионат Австралии.

«Лучше было бы, если бы Джокович играл. Среди сильнейших должен побеждать сильнейший. Непонятно, из-за чего Новаку не дали играть.

Что касается фаворитов в нижней половине сетки, то Индиан-Уэллс не основное соревнование в году. Мы не концентрируемся на результате, главное — «Большие шлемы», к которым люди готовятся. Сейчас только вышли на воздух, зачем говорить о фаворитах, у каждого своя программа подготовки», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.