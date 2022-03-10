Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас рассказал о своём состоянии перед турниром в Индиан-Уэллсе

Стефанос Циципас рассказал о своём состоянии перед турниром в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о готовности перед турниром в Индиан-Уэллсе. По словам спортсмена, после операции на локте он восстановился и готов к игре.

«Когда у меня возникли проблемы с локтем, казалось, что мне никто не сможет помочь. Ситуация была очень тяжёлой. Помню, как я раздумывал над снятием с Итогового турнира ATP. Это был очень сложный момент.

Мне было сложно сохранять мотивацию, я не верил в себя. Моё тело останавливало и ограничивало меня. Я был очень расстроен, чувствовал себя беспомощным и слабым.

Я хочу демонстрировать стабильность, хочу хорошо себя чувствовать. Победа в Индиан-Уэллсе даст мне уверенность в собственных силах, чтобы побеждать на турнирах «Большого шлема», — цитирует Циципаса Greek Times.

Новость по теме
Стефанос Циципас трогательно поздравил с 8 Марта маму, Юлию Сальникову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022