Стефанос Циципас рассказал о своём состоянии перед турниром в Индиан-Уэллсе

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о готовности перед турниром в Индиан-Уэллсе. По словам спортсмена, после операции на локте он восстановился и готов к игре.



«Когда у меня возникли проблемы с локтем, казалось, что мне никто не сможет помочь. Ситуация была очень тяжёлой. Помню, как я раздумывал над снятием с Итогового турнира ATP. Это был очень сложный момент.



Мне было сложно сохранять мотивацию, я не верил в себя. Моё тело останавливало и ограничивало меня. Я был очень расстроен, чувствовал себя беспомощным и слабым.



Я хочу демонстрировать стабильность, хочу хорошо себя чувствовать. Победа в Индиан-Уэллсе даст мне уверенность в собственных силах, чтобы побеждать на турнирах «Большого шлема», — цитирует Циципаса Greek Times.

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