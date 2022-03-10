Тарпищев рассказал, что нужно делать Медведеву, чтобы оставаться первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева остаться первой ракеткой мира. В настоящее время он возглавляет рейтинг ATP.

«Если каждый турнир теннисисты будут играть на результат, то по методике спортивной тренировки в форме спортсмен может быть полтора месяца в году, но никак не 12. Даня рано вышел на воздух, чтобы улучшить свою игру на грунтовом покрытии. Надо играть главные турниры, чтобы Медведеву держаться первым. Теоретически Надаль претендует на первое место, потому что грунтовый сезон у него главный: уже выиграл «Большой шлем» и ещё пару турниров. А рейтинг идёт до последних месяцев: Надаль лучше играет в грунтовый сезон, а Даня на харде», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.