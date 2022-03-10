Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев рассказал, что нужно делать Медведеву, чтобы оставаться первой ракеткой мира

Тарпищев рассказал, что нужно делать Медведеву, чтобы оставаться первой ракеткой мира
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева остаться первой ракеткой мира. В настоящее время он возглавляет рейтинг ATP.

«Если каждый турнир теннисисты будут играть на результат, то по методике спортивной тренировки в форме спортсмен может быть полтора месяца в году, но никак не 12. Даня рано вышел на воздух, чтобы улучшить свою игру на грунтовом покрытии. Надо играть главные турниры, чтобы Медведеву держаться первым. Теоретически Надаль претендует на первое место, потому что грунтовый сезон у него главный: уже выиграл «Большой шлем» и ещё пару турниров. А рейтинг идёт до последних месяцев: Надаль лучше играет в грунтовый сезон, а Даня на харде», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме
Тарпищев высказался о допуске российских теннисистов на турниры под нейтральным флагом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022