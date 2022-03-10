Александр Зверев рассказал, как ему помог Роджер Федерер

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о помощи со стороны 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, швейцарца Роджера Федерера.

«В последние годы мы не так много времени проводили вместе. Он не из тех, у кого много контактов в телефоне. Надо поддерживать личный контакт, чтобы иметь хорошие отношения.

Он был образцом для подражания, когда я был молод и только начинал выступать. Он из тех, кто любит беседовать с молодыми парнями и давать советы. Это он и делал, когда мне было 18, 19, 20 лет.

Он говорил, что значит быть на вершине рейтинга, как нужно общаться со СМИ, со спонсорами и так далее. У нас с ним было много таких бесед, когда я был младше. И считаю, что он очень помог мне в этом отношении», — приводит слова Зверева Haute Living.