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Кирьос: после победы на Australian Open я сразу взялся за работу

Кирьос: после победы на Australian Open я сразу взялся за работу
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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как настраивается на дальнейшие турниры. Ранее он в паре с Танаси Коккинакисом выиграл Australian Open.

«Сразу после победы я попытался настроиться на работу. Я сразу улетел из Мельбурна и начал тренироваться.

Впереди меня ждут большие месяцы. Они будут очень важны для меня.

Победа на турнире «Большого шлема»? Это то, к чему стремишься всю жизнь. Конечно, я мечтал о том, чтобы победить в одиночном разряде. Но расстраиваться и жаловаться на победу в парном разряде не буду. Наш успех с Танаси — невероятное и огромное достижение», — цитирует Кирьоса Daily Express.

Ранее Кирьос сообщил, что намеревается пропустить сезон турниров на грунте, но планирует выступить на траве.

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