Австралийский ведущий оскорбил Медведева. Ник Кирьос заступился за Даниила

Австралийский теннисист Ник Кирьос встал на защиту первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, после того как его оскорбил ведущий одного из австралийских телеканалов Карл Стефанович. Об этом сообщает Daily Express.

Ведущий признался, что ему не нравится Медведев, и сказал: «Имею в виду, что Медведев, этот парень просто настоящий tosser (англ. «придурок», «онанист». — Прим. «Чемпионата»), не так ли?»

Кирьос немного посмеялся, но при этом заступился за Медведева.

«Я ничего не имею против Медведева. Я считаю, что игре нужны маленькие злодеи.

Он ноет? Ну так все ноют в тот или иной день, ты знал? Бывает, что я ною, многие другие игроки тоже. Все великие порой проявляли себя с этой стороны.

Он невероятный игрок. Ему 26 лет, он уже выиграл турнир «Большого шлема». Дай ему второй шанс. Он хорош в игре», — сказал австралиец.