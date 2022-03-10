17-летний китаец, вышедший в основную сетку Индиан-Уэллса, установил 3 рекорда

543-я ракетка мира, китайский теннисист Цзюнчэн Шан установил три исторических достижения «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), пройдя квалификацию турнира.

17-летний китайский спортсмен стал первым представителем своей страны в основной сетке Индиан-Уэллса. Также Шан стал самым молодым теннисистом в основной стадии турнира с 2006 года (тогда им был 16-летний американец Дональд Янг). Помимо этого, Цзюнчен Шан стал самым молодым участником квалификаций «Мастерса» со времён Рафаэля Надаля. Надалю было 16 лет на отборе к гамбургскому «Мастерсу» в 2003 году.

Отметим, что соперником Шана по первому кругу «Мастерса» в Индиан-Уэллсе станет испанский теннисист Хауме Мунар. Их встреча состоится 11 марта в 22:00 мск. Соперником китайца во втором круге турнира в случае его победы станет 16-я ракетка мира Пабло Карреньо-Буста.