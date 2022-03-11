Хачанов узнал своего первого соперника на турнире в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Карен Хачанов узнал своего первого соперника на турнире в Индиан-Уэллсе.
Во втором круге соревнований турнира Хачанов встретится с представителем США Дженсоном Бруксби.
Бруксби в первом круге турнира обыграл представителя Испании Роберто Карбальеса-Баэна со счётом 6:1, 6:4.
Матч между Хачановым и Бруксби состоится 12 марта. Ориентировочное время начала матча – 22:00 мск.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,5 млн.
Также на турнире выступят россияне Даниил Медевев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев.
Действующим победителем турнира является британец Кэмерон Норри, который в решающем матче турнира обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили.
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