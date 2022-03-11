Вера Звонарёва прошла в 1/8 финала парного турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) россиянка Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд провели матч с казашкой Анной Данилиной и представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей в 1/16 финала одноимённого турнира категории WTA-1000.



Встреча проходила ночью и завершилась победой пары Звонарёвой. Первый сет пара проиграла со счётом 2:6. Потом победили со счётом 7:6, а в третьем сете – 10:8. Продолжительность игры составила 1 час 46 минут.



В следующей стадии им предстоит встретиться с парой Ализе Корне (Франция)/Лейла Фернандес (Канада).



Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. В прошлый раз чемпионками стали китаянка Се Шувэй и Элисе Мертенс. В финале они обыграли Веронику Кудерметову и Елену Рыбакину из Казахстана.

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