Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Стало известно, с кем первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет во втором круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе. Соперником Медведева станет чешский теннисист Томаш Махач, который в матче первого круга победил представителя Австралии Алексея Попырина.

Махач, занимающий 158-е место в мировой классификации, победил Попырина (89-я строчка в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 7:5. На счету чешского спортсмена три эйса и три двойные ошибки. Он реализовал четыре брейк-пойнта из 14 (процент реализации составил 29%). У Попырина шесть подач навылет и шесть двойных ошибок. Австралиец реализовал лишь один брейк-пойнт из 14 (процент реализации — 7%). Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.