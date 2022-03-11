Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Стало известно, с кем первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет во втором круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе. Соперником Медведева станет чешский теннисист Томаш Махач, который в матче первого круга победил представителя Австралии Алексея Попырина.
Махач, занимающий 158-е место в мировой классификации, победил Попырина (89-я строчка в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 7:5. На счету чешского спортсмена три эйса и три двойные ошибки. Он реализовал четыре брейк-пойнта из 14 (процент реализации составил 29%). У Попырина шесть подач навылет и шесть двойных ошибок. Австралиец реализовал лишь один брейк-пойнт из 14 (процент реализации — 7%). Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.
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