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Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Стало известно, с кем первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет во втором круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе. Соперником Медведева станет чешский теннисист Томаш Махач, который в матче первого круга победил представителя Австралии Алексея Попырина.

Махач, занимающий 158-е место в мировой классификации, победил Попырина (89-я строчка в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 7:5. На счету чешского спортсмена три эйса и три двойные ошибки. Он реализовал четыре брейк-пойнта из 14 (процент реализации составил 29%). У Попырина шесть подач навылет и шесть двойных ошибок. Австралиец реализовал лишь один брейк-пойнт из 14 (процент реализации — 7%). Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Турнирная сетка
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
11 марта 2022, пятница. 04:50 МСК
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Комментарии
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