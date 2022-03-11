Осорио-Серрано отказалась от предложения матча с Саснович на турнире в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 9» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 20-летняя представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано (35-й номер рейтинга) и 27-летняя белоруска Александра Саснович (59-й номер рейтинга).
Встреча завершилась отказом Осорио-Серрано. Первый сет Саснович победила со счётом 6:4. Во втором вела – 5:0. Продолжительность игры составила 1 час 5 минут.
На счету Саснович одна двойная ошибка, один эйс и семь реализованных брейк-пойнтов из девяти попыток. У её оппонентки – один эйс, пять двойных ошибок и три из трёх по брейкам.
Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.
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