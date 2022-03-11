Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осорио-Серрано отказалась от предложения матча с Саснович на турнире в Индиан-Уэллсе

Осорио-Серрано отказалась от предложения матча с Саснович на турнире в Индиан-Уэллсе
Комментарии

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 9» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 20-летняя представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано (35-й номер рейтинга) и 27-летняя белоруска Александра Саснович (59-й номер рейтинга).

Встреча завершилась отказом Осорио-Серрано. Первый сет Саснович победила со счётом 6:4. Во втором вела – 5:0. Продолжительность игры составила 1 час 5 минут.

На счету Саснович одна двойная ошибка, один эйс и семь реализованных брейк-пойнтов из девяти попыток. У её оппонентки – один эйс, пять двойных ошибок и три из трёх по брейкам.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
11 марта 2022, пятница. 05:55 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
4 		0  
6 		5  
         
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022