Надаль призвал к более жёстким мерам на фоне наказания Зверева за агрессивное поведение

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал то, что ATP условно дисквалифицировала третьего номера мирового рейтинга Александра Зверева на восемь недель и наказала штрафом в $ 25 тыс. за агрессивное поведение в матче первого круга парного разряда турнира ATP в Акапулько.
Напомним, Зверев получил дисквалификацию на весь турнир за то, что несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда, где выступал вместе с бразильцем Марсело Мело. Звереву определили испытательный срок, который закончится 23 февраля 2023 года.
«С одной стороны, я в хороших отношениях с Сашей. Он нравится мне, мы часто тренируемся вместе. С другой стороны… Мне хотелось бы видеть более суровые наказания за такие случаи. Имею в виду не только его, а вообще. Это защитит судей и спорт как таковой. Мы должны быть позитивным примером, особенно для детей, которые на нас смотрят», — цитирует Надаля France24.
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