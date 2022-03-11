Джокович выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович вернётся на корт на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, говорится на сайте спортсмена. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» начнёт подготовку к «Ролан Гаррос» на грунтовом турнире в Монте-Карло.
«Новак откроет сезон турниров на грунте в Монте-Карло, где он выигрывал «Мастерс» дважды, в 2013 и 2015 годах», — говорится на сайте.
Напомним, Джокович не смог выступить на Australian Open, а также на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами (США). Из-за отказа от вакцинации спортсмена не пустили в страны.
Правила в Монако менее жёсткие, чем в ряде стран. В страну пускают людей, которые переболели коронавирусом в последние шесть месяцев. Ранее сам Джокович говорил, что переболел вирусом в декабре 2021 года.
Турнир в Монте-Карло будет проходить с 10 по 17 апреля. Этот турнир будет вторым для Джоковича в 2022 году. Ранее он дошёл до четвертьфинала соревнований в Дубае (ОАЭ).
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