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Рафаэль Надаль рассказал об «ужасных» месяцах после травмы в 2021 году

Рафаэль Надаль рассказал об «ужасных» месяцах после травмы в 2021 году
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль рассказал, через что ему пришлось пройти в сезоне-2021, когда он получил травму ноги и не играл пять месяцев.

«Я старался оставаться настолько позитивным, насколько это возможно. Вот и всё. Я тогда не проводил беговых тренировок, упражнений с движениями. После «Ролан Гаррос» две недели не мог ходить. Не был готов к тому, чтобы выступить на турнирах в Вашингтоне и в Торонто, но хотел попытаться. Два месяца тренировок до этого были ужасными», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

В сезоне-2022 Рафаэль Надаль победил в 15 матчах из 15 и завоевал три титула, в том числе выиграл Открытый чемпионат Австралии.

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