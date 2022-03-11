Осака: матч со Стивенс был каким-то сумасшествием

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге она не без труда обыграла американку Слоан Стивенс. Матч закончился со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Встреча проходила при сильном ветре, который мешал обеим соперницам.
«Слоан — настоящая чемпионка. Надеюсь, что, когда мы встретимся в следующий раз, условия будут лучше. Но было здорово играть здесь. Я уже давненько не играла при таком ветре, поэтому это было ново.
Было такое чувство, будто я борюсь за свою жизнь. Мне противостояли соперница и ветер. Это было какое-то сумасшествие. Но я говорила себе, что и Слоан играет в таких же условиях, поэтому надо прикладывать максимум усилий и бороться», — цитирует Осаку Tennis365.
В следующем круге турнира Осака сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
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