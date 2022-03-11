Кирьос — о турнире в Индиан-Уэллсе: мне нравится играть здесь, в пустыне, это успокаивает

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал успешный старт на турнире в Индиан-Уэллсе (США). В стартовом матче он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 6:4, 6:0. Для Кирьоса этот матч стал первым с января, когда он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Australian Open в парном разряде.



«Здорово вновь быть на корте. Я не играл здесь, в пустыне, уже почти два года. Очень рад, что хорошо себя чувствую.



Мне нравится это место. Оно успокаивает. Сильно отличается от других мест проведения турниров. Рад, что смог хорошо сыграть, понимал, что соперник способен на многое.



Знаю, что если будут играть в свою игру, хорошо подавать, то добьюсь успеха здесь, в Майами. Чувствую уверенность в своих силах», — цитирует Кирьоса The West.

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