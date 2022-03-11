Ион Цириак — Новаку Джоковичу: ты перепутал всё от А до Я

Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде Ион Цириак, владевший лицензией на проведение турнира категории АТР-1000 в Мадриде (Испания), прокомментировал то, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, серб Новак Джокович снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами (США), после того как ему не удалось добиться разрешения на въезд в страну. Напомним, Джокович не желает прививаться. Из-за этого он уже пропустил Открытый чемпионат Австралии.

«Чего ты не хочешь? Ты не хочешь того, чего хотят 99 процентов людей. Вот почему ты тот один процент, которому не разрешили въехать. Ты перепутал всё от А до Я», — приводит слова Иона Цириака издание Tennis World USA.