Украинка Костюк: в моём нынешнем психологическом состоянии тяжело выходить на корт

Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что не смогла настроиться на матчи турнира в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге она обыграла Марину Заневскую, представляющую Бельгию. Отметим, что Заневская родилась на Украине. Встреча закончилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:5.



«Если честно, то в нынешнем моём состоянии выходить на корт было очень сложно. Я не знала, чего ожидать от себя самой. Не понимала, на что способно моё тело. Когда сегодня проснулась, подумала, что не смогу это сделать, не смогу победить.



Я пыталась найти способ хорошо сыграть, боролась. Соперница играла в великолепный теннис. Моей целью было бороться, я смогла это сделать. Это был сложный камбэк. Сейчас все мы боремся. Моя работа — играть в теннис. Только так я могу помочь своей стране.



Родители Заневской на Украине. Они находятся в относительно спокойном месте, но все боятся. Я сказала ей, что она провела великолепный матч, что всё будет хорошо, что с нашими родителями всё будет в порядке», — цитирует Костюк Times Of India.

Новость по теме Украинка Даяна Ястремская не прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе