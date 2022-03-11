Даяна Ястремская: не уверена, что вернусь на Украину

Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила, что может не вернуться на Украину, где в настоящее время проходит российская военная спецоперация.

В настоящее время 21-летняя Даяна и её 15-летняя сестра Иванна находятся в Индиан-Уэллсе (США), где проходит теннисный турнир. Они готовятся к выступлению в парном разряде. Затем сёстры планируют переехать в Майами, после чего, вероятно, в Боготу (Колумбия) или Стамбул (Турция).

«Я не уверена, что мы вернёмся на Украину. Если военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) прекратится, то мы поедем к семье. Если нет, то будем летать с одного турнира на другой», — приводит слова Даяны Ястремской BBC.

Ранее первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и третий номер мирового рейтинга, белоруска Арина Соболенко высказались в поддержку мира на фоне военной спецоперации России на Украине.