Костюк раскритиковала российских игроков за заявления о ситуации на Украине

Украинская теннисистка Марта Костюк выразила несогласие с тем, что российские игроки продолжают выступать на турнирах под нейтральным флагом.



«Я не согласна с мерами, которые были приняты. Посмотрите на другие виды спорта, посмотрите, как там поступили», — цитирует Костюк Times of India.



Также украинка заявила, что её не впечатлили комментарии и призывы к миру российских теннисистов.



«Нельзя сохранять нейтральную позицию по данному вопросу. Все эти заявления в стиле «Нет конфликту» (формулировка изменена в соответствии с требованиями Роскмонадзора) разочаровывают меня. В них нет конкретики и указания виновных.



Мне грустно, когда я вижу игроков из России на турнирах. Они заботятся только о том, что им сложно перевести деньги и вывезти свои вещи», — добавила Костюк.

Новость по теме Украинка Костюк: в моём нынешнем психологическом состоянии тяжело выходить на корт