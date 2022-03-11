Костюк раскритиковала российских игроков за заявления о ситуации на Украине

Украинская теннисистка Марта Костюк выразила несогласие с тем, что российские игроки продолжают выступать на турнирах под нейтральным флагом.
«Я не согласна с мерами, которые были приняты. Посмотрите на другие виды спорта, посмотрите, как там поступили», — цитирует Костюк Times of India.
Также украинка заявила, что её не впечатлили комментарии и призывы к миру российских теннисистов.
«Нельзя сохранять нейтральную позицию по данному вопросу. Все эти заявления в стиле «Нет конфликту» (формулировка изменена в соответствии с требованиями Роскмонадзора) разочаровывают меня. В них нет конкретики и указания виновных.
Мне грустно, когда я вижу игроков из России на турнирах. Они заботятся только о том, что им сложно перевести деньги и вывезти свои вещи», — добавила Костюк.
- 11 марта 2022
-
12:28
-
11:54
-
11:37
-
11:28
-
10:52
-
10:42
-
10:15
-
10:06
-
09:21
-
08:33
-
07:53
-
07:27
-
06:51
-
03:50
- 10 марта 2022
-
23:01
-
18:41
-
16:30
-
15:46
-
14:35
-
13:11
-
13:07
-
12:17
-
12:03
-
11:43
-
11:41
-
11:30
-
11:00
-
10:57
-
10:47
-
10:41
-
10:31
-
10:06
-
09:59
-
09:54
-
09:47