Опелка раскритиковал ATP за призовые и привёл в пример Рублёва

Американский теннисист Райлли Опелка раскритиковал руководство ATP. По мнению спортсмена, руководство организации делает недостаточно, чтобы поддержать спортсменов во время снижения призовых из-за пандемии.
«Сейчас нельзя монетизировать талант, а время уходит. Посмотрите на Андрея Рублёва. Ему лишь раз будет 24, 25 или 26 лет. Я сочувствую ему. Он показывает великолепные результаты, а люди говорят, что он много зарабатывает. Но ради этого он очень много работает. Он тренируется по шесть-семь часов, постоянно находится в зале и на корте.
Мне жаль, что он не получает соответствующего вознаграждения. За такую работу он должен получать миллионы. Его доходы должны в несколько раз превышать нынешние.
Я считаю, что глава ATP Андреа Гауденци должен уйти. Нужны новые лидеры», — цитирует американца Tennis.com.
- 11 марта 2022
-
12:28
-
11:54
-
11:37
-
11:28
-
10:52
-
10:42
-
10:15
-
10:06
-
09:21
-
08:33
-
07:53
-
07:27
-
06:51
-
03:50
- 10 марта 2022
-
23:01
-
18:41
-
16:30
-
15:46
-
14:35
-
13:11
-
13:07
-
12:17
-
12:03
-
11:43
-
11:41
-
11:30
-
11:00
-
10:57
-
10:47
-
10:41
-
10:31
-
10:06
-
09:59
-
09:54
-
09:47