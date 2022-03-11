Опелка раскритиковал ATP за призовые и привёл в пример Рублёва

Американский теннисист Райлли Опелка раскритиковал руководство ATP. По мнению спортсмена, руководство организации делает недостаточно, чтобы поддержать спортсменов во время снижения призовых из-за пандемии.



«Сейчас нельзя монетизировать талант, а время уходит. Посмотрите на Андрея Рублёва. Ему лишь раз будет 24, 25 или 26 лет. Я сочувствую ему. Он показывает великолепные результаты, а люди говорят, что он много зарабатывает. Но ради этого он очень много работает. Он тренируется по шесть-семь часов, постоянно находится в зале и на корте.



Мне жаль, что он не получает соответствующего вознаграждения. За такую работу он должен получать миллионы. Его доходы должны в несколько раз превышать нынешние.



Я считаю, что глава ATP Андреа Гауденци должен уйти. Нужны новые лидеры», — цитирует американца Tennis.com.

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