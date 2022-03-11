Эмма Радукану: сейчас мне немного возвращается за везение, которое было в прошлом году
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Британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своём настрое. В 2021 году она стала победителем US Open. Но после этого спортсменка одержала лишь три победы в шести матчах.
«Я рассчитывала на удачный старт сезона и предсезонку, но этого не произошло из-за того, что я заразилась коронавирусом. А затем отдыхала в течение трёх недель, после чего оказалась в Австралии. Сразу почувствовала последствия. На моих руках начали появляться мозоли, они стали мягкими, я отвыкла от тенниса. А затем ещё и было повреждение ноги.
Чувствую, что сейчас мне немного возвращается за то везение, которое было в прошлом году. Но да, я расстроена, надеялась, что прошлогодние успехи станут для меня фундаментом», — цитирует Радукану Tennis.com.
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