Кирьос: посмотрел в зеркало и сказал себе, что я не тот человек, которым пытаюсь быть

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что в последнее время изменил отношение к своей карьере. Как считает спортсмен, теперь он готов добиться успеха.
«В последние годы из-за коронавируса у меня было время подумать, привести свои мысли и тело в порядок. Чувствую себя замечательно, хорошо двигаюсь, отлично играю.
Мир тенниса хотел, чтобы я был игроком определённого типажа. И я старался быть им, хотя не мог. Из-за этого у меня возникли проблемы, я не оправдывал ожидания, у меня возникли проблемы с семьёй. Это было тяжело.
Однажды просто посмотрел в зеркало и сказал себе, что я не тот человек, которым пытаюсь быть. Я совершенно другой. Мне комфортно быть собой, не думая о том, как бы порадовать других. И больше я не пытаюсь быть кем-то», — цитирует Кирьоса TennisHead.
- 11 марта 2022
-
15:02
-
14:33
-
13:14
-
12:28
-
11:54
-
11:37
-
11:28
-
10:52
-
10:42
-
10:15
-
10:06
-
09:21
-
08:33
-
07:53
-
07:27
-
06:51
-
03:50
- 10 марта 2022
-
23:01
-
18:41
-
16:30
-
15:46
-
14:35
-
13:11
-
13:07
-
12:17
-
12:03
-
11:43
-
11:41
-
11:30
-
11:00
-
10:57
-
10:47
-
10:41
-
10:31
-
10:06