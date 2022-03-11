Кирьос: посмотрел в зеркало и сказал себе, что я не тот человек, которым пытаюсь быть

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что в последнее время изменил отношение к своей карьере. Как считает спортсмен, теперь он готов добиться успеха.



«В последние годы из-за коронавируса у меня было время подумать, привести свои мысли и тело в порядок. Чувствую себя замечательно, хорошо двигаюсь, отлично играю.



Мир тенниса хотел, чтобы я был игроком определённого типажа. И я старался быть им, хотя не мог. Из-за этого у меня возникли проблемы, я не оправдывал ожидания, у меня возникли проблемы с семьёй. Это было тяжело.



Однажды просто посмотрел в зеркало и сказал себе, что я не тот человек, которым пытаюсь быть. Я совершенно другой. Мне комфортно быть собой, не думая о том, как бы порадовать других. И больше я не пытаюсь быть кем-то», — цитирует Кирьоса TennisHead.