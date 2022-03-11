Циципас заявил, что его вдохновляют успехи Надаля

Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что его вдохновляют успехи испанца Рафаэля Надаля, который в 2022 году уже выиграл турниры в Мельбурне, Акапулько, а также Australian Open.
«Он отлично начал сезон. Выигрывает много матчей и показывает отличные результаты на харде каждую неделю. Не знаю, как он готовился, но я читал некоторые его комментарии, они вдохновляют.
Что до меня, хочу сохранить здоровье и мотивацию, чего не хватало мне в прошлом году из-за травмы. Я не мог играть, где хотел, моё тело удерживало меня от этого. Было очень грустно чувствовать себя беспомощным. Я был слаб и понимал, что не могу достичь новых высот, поэтому в этом году хочу быть последовательным и чувствовать себя хорошо», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.
Циципас завоевал в 2022 году только титул в парном разряде в Акапулько и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе стремится выиграть первый личный трофей в сезоне.
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