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Александрова проиграла Халеп во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Александрова проиграла Халеп во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В матче второго раунда соревнований Александрова уступила 24-й сеяной Симоне Халеп из Румынии со счётом 2:6, 6:4, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Александрова дважды подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. Халеп подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов.

Халеп вышла вперёд в личном противостоянии с Александровой в официальных матчах – 3-2.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Халеп сыграет с американкой – победительницей матча второго круга между обладательницей уайлд-кард Клэр Лю и 16-й сеяной Кори Гауфф.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
11 марта 2022, пятница. 22:10 МСК
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 2
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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