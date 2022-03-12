Александрова проиграла Халеп во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В матче второго раунда соревнований Александрова уступила 24-й сеяной Симоне Халеп из Румынии со счётом 2:6, 6:4, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Александрова дважды подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. Халеп подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов.

Халеп вышла вперёд в личном противостоянии с Александровой в официальных матчах – 3-2.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Халеп сыграет с американкой – победительницей матча второго круга между обладательницей уайлд-кард Клэр Лю и 16-й сеяной Кори Гауфф.