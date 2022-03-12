Энди Маррей одержал 700-ю победу в карьере, выиграв у Даниэла в Индиан-Уэллсе

Британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче первого раунда Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов, обыграл японца Таро Даниэла, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 1:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.
Маррей дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. Даниэл подал три эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.
Для Маррея это 700-й выигранный матч в карьере. Британец одерживает хотя бы одну победу уже на шестом турнире АТР подряд.
Счёт в личном противостоянии Маррея и Даниэла стал 3-1 в пользу британца.
В следующем матче Маррей сыграет с 31-м сеяным, представителем Казахстана Александром Бубликом.
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