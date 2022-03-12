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Карацев и Рублёв вышли в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Карацев и Рублёв вышли в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
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Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв вышли в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. На стадии 1/16 финала россияне отпраздновали победу над испанцами Роберто Баутиста-Агутом и Алехандро Давидович Фокином со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 10:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. За это время Карацев и Рублёв сделали 3 подачи навылет, допустили 7 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-бойнта из 9. На счету испанцев 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

За выход в четвертьфинал Карацев и Рублёв сыграют с победителями пары Николя Маю/Фабрис Мартен — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос, которые свой матч 1/16 финала проведут сегодня, 12 марта.

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