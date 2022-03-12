Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге россиянка обыграла американке Энн Ли со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Самсонова сделала 5 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету американки 4 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 16.

В следующем круге Самсонова встретится с черногоркой Данкой Ковинич, которая в своём матче второго круга обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 9 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе — испанка Паула Бадоса.

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