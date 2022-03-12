Хачанов и Эванс проиграли Звереву и Голубеву на турнире в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российский теннисист Карен Хачанов в паре с британцем Дэниелом Эвансом проиграли на стадии 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе. Российско-британская пара уступила представителю Казахстана Андрею Голубеву и немцу Александру Звереву со счётом 5:7, 3:6…
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Хачанов и Эванс сделали 3 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из 4 попыток. Голубев и Зверев, в свою очередь, сделали 4 подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 2 из 4 брейк-пойнта.
Ранее Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв вышли в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. На стадии 1/16 финала россияне отпраздновали победу над испанцами Роберто Баутиста-Агутом и Алехандро Давидович Фокином со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 10:5.
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