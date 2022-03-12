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Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В рамках второго круга она обыграла представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:4, 0:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время россиянка сделала 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Корне 1 эйс, 7 двойных ошибок 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Калинской предстоит провести матч с румынкой Сораной Кырстей, которая в своём матче второго круга обыграла австралийку Айлу Томлянович.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 9 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе — испанка Паула Бадоса.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
12 марта 2022, суббота. 02:15 МСК
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		0 6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Комментарии
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