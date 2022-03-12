Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В рамках второго круга она обыграла представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:4, 0:6, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время россиянка сделала 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Корне 1 эйс, 7 двойных ошибок 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем круге Калинской предстоит провести матч с румынкой Сораной Кырстей, которая в своём матче второго круга обыграла австралийку Айлу Томлянович.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 9 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе — испанка Паула Бадоса.
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