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Касаткина обыграла Волынец и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Касаткина обыграла Волынец и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге россиянке удалось одержать победу над представительницей США Кэти Волынец со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. За это время Касаткина сделала 1 подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету американки, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В третьем круге Волынец сыграет с победителем матча Чжэн Циньвэн (Китай) – Анжелик Кербер (Германия).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 9 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн.

Действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе — испанка Паула Бадоса.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
12 марта 2022, суббота. 02:35 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
4 		6 5
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец
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