Касаткина обыграла Волынец и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге россиянке удалось одержать победу над представительницей США Кэти Волынец со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. За это время Касаткина сделала 1 подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету американки, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В третьем круге Волынец сыграет с победителем матча Чжэн Циньвэн (Китай) – Анжелик Кербер (Германия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 9 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн.

Действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе — испанка Паула Бадоса.