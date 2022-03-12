Украинка Свитолина проиграла 122-й ракетке мира и вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка, 18-я ракетка мира Элина Свитолина не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге украинка неожиданно уступила 122-й ракетке мира, британке Хэрриет Дарт со счётом 6:2, 3:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. За это время Свитолина сделала 1 подачу навылет, допустила 3 двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету британки 1 эйс, 4 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 21.

В третьем круге Дарт предстоит сыграть с победителем противостояния Кайя Канепи (Эстония) – Белинда Бенчич (Швейцария).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 9 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе — испанка Паула Бадоса.