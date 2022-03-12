Даяна Ястремская и её 15-летняя сестра уступили в 1-м круге парного разряда в Индиан-Уэллс

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (103-й номер рейтинга WTA) и её 15-летняя сестра Иванна Ястремская (без рейтинга) уступили в первом круге парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе (США) и завершили участие на соревнованиях.
Даяна Ястремская и Иванна Ястремская, получившие уайлд-кард, потерпели поражение от представительниц Румынии Ирины-Камелии Бегу (72-е место рейтинга WTA) и Моники Никулеску (313-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась за 51 минуту победой румынок в двух сетах – 6:1, 6:1.
Напомним, Даяна Ястремская в одиночном разряде уступила в первом круге 28-летней представительнице Франции Каролин Гарсии (66-й номер рейтинга). Встреча завершилась победой Гарсии – 6:4, 6:7, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 27 минут.
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