Маттео Берреттини и Айла Томлянович, вероятно, расстались
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Шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини и австралийская теннисистка Айла Томлянович, по всей видимости, расстались.
Спортсмены удалили совместные фотографии из соцсетей, а также отписались друг от друга. Отметим, что официального подтверждения от представителей данной пары на данный момент не поступало.
Об отношениях Берреттини и Томлянович стало известно летом 2019 года. Отметим, что ранее Томлянович некоторое время встречалась с австралийцем Ником Кирьосом.
В прошлом сезоне Берреттини показал лучший результат на турнирах «Большого шлема» в карьере. Маттео вышел в финал Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6, 3:6. На трибунах итальянца поддерживала Томлянович.
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