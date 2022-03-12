Маттео Берреттини и Айла Томлянович, вероятно, расстались

Шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини и австралийская теннисистка Айла Томлянович, по всей видимости, расстались.

Спортсмены удалили совместные фотографии из соцсетей, а также отписались друг от друга. Отметим, что официального подтверждения от представителей данной пары на данный момент не поступало.

Об отношениях Берреттини и Томлянович стало известно летом 2019 года. Отметим, что ранее Томлянович некоторое время встречалась с австралийцем Ником Кирьосом.

В прошлом сезоне Берреттини показал лучший результат на турнирах «Большого шлема» в карьере. Маттео вышел в финал Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6, 3:6. На трибунах итальянца поддерживала Томлянович.