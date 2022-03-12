Стало известно, во сколько начнётся дебютный матч Медведева в ранге первой ракетки мира
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Опубликовано расписание турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) на сегодня, 12 марта.
Программу дня откроет россиянин Даниил Медведев, его матч начнётся в 22:00 мск и пройдёт на Центральном корте. Во втором круге Медведев сразится с представителем Чехии Томашом Махачом. Примечательно, что для Даниила эта встреча станет первой в ранге первой ракетки мира.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Томаш Махач во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Другие матчи дня:
Карен Хачанов (Россия) – Дженсон Бруксби (США)
Рафаэль Надаль (Испания) – Себастьян Корда (США)
Филип Краинович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция)
Карлос Алькарас (Испания) – Маккензи Макдональд (США).
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