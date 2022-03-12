Даррен Кэхилл неожиданно прекратил сотрудничество с Амандой Анисимовой

Известный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси, Энди Марреем и Симоной Халеп, прекратил сотрудничество с американской теннисисткой Амандой Анисимовой, об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

«После их первой тренировки здесь, в Индиан-Уэллсе, Кэхилл сказал Анисимовой, что упёрся в стену и выгорел, что не в состоянии находиться в туре. И неожиданно прекратил сотрудничество.

Кэхилл сказал мне, что это никак не связано с личными отношениями с Анисимовой, просто ему особенно тяжело справляться с жёсткими карантинными правилами в Австралии при поездках. Кэхилл сказал, что планирует вернуться в Австралию, чтобы отдохнуть. Анисимова продолжит выступление в Индиан-Уэллсе», — пишет Ротенберг.

Кэхилл и Анисимова проработали вместе несколько месяцев, с ним Аманда выиграла турнир в Мельбурне и дошла до 1/8 Australian Open.