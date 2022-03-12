Жюстин Энен: после Олимпиады уверенность Новака Джоковича пошатнулась

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, бельгийская теннисистка Жюстин Энен высказалась о состоянии сербского теннисиста Новака Джоковича, который вынужден пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Нет никаких сомнений в том, что Новак Джокович переживает трудные времена. В такие моменты мы часто вынуждены принимать важные решения. Новак не является исключением из этого правила. Думаю, что серб немного застрял после поражения от Александра Зверева на Олимпиаде в Токио. С того дня уверенность Джоковича пошатнулась, если вы понимаете, что я имею в виду.

Недавно мы узнали, что его давний тренер Мариан Вайда не одобрял его участие в Играх. Это расставание, безусловно, окажет влияние на Новака в ближайшие месяцы», — приводит слова Энен Eurosport.