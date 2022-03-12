Даниил Медведев выиграл первый матч в статусе первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу в статусе первой ракетки мира. В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл представителя Чехии Томаша Махача, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Медведев трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Махач не выполнил ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и не использовал единственный шанс взять подачу соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Махач на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
За выход в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с победителем матча между сербом Филипом Краиновичем и 26-й ракеткой турнира французом Гаэлем Монфисом.
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