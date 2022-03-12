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Даниил Медведев выиграл первый матч в статусе первой ракетки мира

Даниил Медведев выиграл первый матч в статусе первой ракетки мира
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу в статусе первой ракетки мира. В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл представителя Чехии Томаша Махача, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Медведев трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Махач не выполнил ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и не использовал единственный шанс взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Махач на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

За выход в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с победителем матча между сербом Филипом Краиновичем и 26-й ракеткой турнира французом Гаэлем Монфисом.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
12 марта 2022, суббота. 22:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Комментарии
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