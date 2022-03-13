Соболенко не смогла выйти в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, уступив Паолини

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Вторая сеяная Соболенко в матче второго круга потерпела поражение от представительницы Италии Ясмине Паолини со счётом 6:2, 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Соболенко восемь раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. Паолини подала два эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.

Паолини вышла вперёд в личном противостоянии с Соболенко в официальных матчах – 2-1.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Паолини сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и 31-й сеяной Викторией Голубич из Швейцарии.