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Соболенко не смогла выйти в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, уступив Паолини

Соболенко не смогла выйти в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, уступив Паолини
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Вторая сеяная Соболенко в матче второго круга потерпела поражение от представительницы Италии Ясмине Паолини со счётом 6:2, 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Соболенко восемь раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. Паолини подала два эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.

Паолини вышла вперёд в личном противостоянии с Соболенко в официальных матчах – 2-1.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Паолини сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и 31-й сеяной Викторией Голубич из Швейцарии.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
12 марта 2022, суббота. 22:10 МСК
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 3
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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