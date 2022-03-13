Рафаэль Надаль продлил победную серию до 16 матчей в текущем сезоне

35-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль продлил свою впечатляющую победную серию в нынешнем сезоне до 16 игр. На этот раз от четвёртой ракетки мира пострадал британец Себастьян Корда в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Отметим, что с начала года Надаль, восстановившийся от травмы, завоевал титулы турниров ATP-250 в Мельбурне, а также стал чемпионом Australian Open, став единоличным лидером по количеству выигранных «Больших шлемов».
Встреча с Кордой завершилась победой Надаля в трёх сетах – 6:2, 1:6, 7:6 (7:3). Продолжительность игры составила 2 часа 31 минуту.
В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Надаль встретится с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом (29-й номер рейтинга). Матч пройдёт в воскресенье, 13 марта, начало ориентировочно – в 20:00 мск.
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