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Азаренко победила Шарму и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Азаренко победила Шарму и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 3» состоялся матч второго круга одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 32-летняя белоруска Виктория Азаренко (15-й номер рейтинга) и 26-летняя представительница Австралии Астра Шарма (96-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Азаренко. Первый сет Азаренко победила со счётом 6:3. Во втором одержала победу со счётом 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 43 минуты.

На счету Азаренко пять двойных ошибок, два эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати попыток. У её оппонентки – один эйс, четыре двойные ошибки и 3 из 7 по удачным брейкам.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
13 марта 2022, воскресенье. 04:10 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Астра Шарма
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
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