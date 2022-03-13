Азаренко победила Шарму и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 3» состоялся матч второго круга одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 32-летняя белоруска Виктория Азаренко (15-й номер рейтинга) и 26-летняя представительница Австралии Астра Шарма (96-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Азаренко. Первый сет Азаренко победила со счётом 6:3. Во втором одержала победу со счётом 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 43 минуты.
На счету Азаренко пять двойных ошибок, два эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати попыток. У её оппонентки – один эйс, четыре двойные ошибки и 3 из 7 по удачным брейкам.
Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.
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