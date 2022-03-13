Хачанов уступил Бруксби во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 4» состоялся матч второго круга одноимённого турнира категории ATP 1000, в котором сошлись 25-летний россиянин Карен Хачанов (26-й номер рейтинга) и 21-летний представительница США Дженсон Бруксби (43-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Бруксби. Первый сет американец победил со счётом 6:0. Во втором одержал победу со счётом 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 18 минут.
На счету Бруксби две двойные ошибки, пять эйсов и четыре реализованных брейк-пойнтов из девяти попыток. У его оппонента – два эйса, две двойные ошибки и 0 из 3 по удачным брейкам.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,5 млн.
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