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Кудерметова разгромила экс первую ракетку мира Осаку на турнире в Индиан-Уэллсе

Кудерметова разгромила экс первую ракетку мира Осаку на турнире в Индиан-Уэллсе
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24-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 20 марта.

В матче второго круга Кудерметова (21) обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» японку Наоми Осаку (WC) со счётом 6:0, 6:4. Встреча продлилась 1 час 18 минут. Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Осаки — 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 созданных.

В следующем раунде Кудерметова встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой (Q).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является испанка Паула Бадоса.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
13 марта 2022, воскресенье. 08:05 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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