Кудерметова разгромила экс первую ракетку мира Осаку на турнире в Индиан-Уэллсе

24-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 20 марта.
В матче второго круга Кудерметова (21) обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» японку Наоми Осаку (WC) со счётом 6:0, 6:4. Встреча продлилась 1 час 18 минут. Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Осаки — 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 созданных.
В следующем раунде Кудерметова встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой (Q).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является испанка Паула Бадоса.
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