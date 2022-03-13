Болельщица довела Наоми Осаку до слёз во время матча с Вероникой Кудерметовой

Во время матча второго круга Вероника Кудерметова (Россия) – Наоми Осака (Япония) на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) произошёл неприятный инцидент.
По ходу первого сета, который Осака проиграла Кудерметовой со счётом 0:6, Наоми не могла сдержать слёз. Одна из болельщиц с трибун выкрикивала «Наоми, ты отстой!», сообщает журналист Бен Ротенберг со ссылкой на других болельщиков со стадиона. Японка несколько раз обращалась к судье на вышке с просьбой удалить женщину. Однако арбитр ответила, что не знает, кто конкретно кричал. Уступая 0:3, Осака просила судью дать ей микрофон, чтобы обратиться к зрителям, однако арбитр отказала Наоми. Ближе ко второму сету оскорбления прекратились.
Матч Осака проиграла со счётом 0:6, 4:6. В следующем раунде Кудерметова встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой (Q).
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