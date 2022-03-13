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Даниил Медведев прокомментировал дебютную победу в статусе первой ракетки мира

Даниил Медведев прокомментировал дебютную победу в статусе первой ракетки мира
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Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал дебютную победу в статусе первой ракетки мира.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Медведев представителя Чехии Томаша Махача со счётом 6:3, 6:2.

«Я действовал довольно стабильно. Первый сет был ровным. Соперник допустил несколько невынужденных ошибок, а в важные моменты, возможно, принял неверные решения. Хотя счёт 6:3, 6:2 и кажется убедительным, но если посмотреть саму игру, то всё было не так просто. Я рад, что у меня получилось.

Мне приятно вернуться в Индиан-Уэллс. Очень рад, что играю в теннис и занимаюсь любимым делом. Всегда стараюсь показывать максимум. Во время сезона очень много матчей, поэтому иногда играть очень не просто, но сегодня мне удалось сохранить спокойствие и действовать стабильно, что оказалось достаточным для победы», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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