Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал дебютную победу в статусе первой ракетки мира.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Медведев представителя Чехии Томаша Махача со счётом 6:3, 6:2.

«Я действовал довольно стабильно. Первый сет был ровным. Соперник допустил несколько невынужденных ошибок, а в важные моменты, возможно, принял неверные решения. Хотя счёт 6:3, 6:2 и кажется убедительным, но если посмотреть саму игру, то всё было не так просто. Я рад, что у меня получилось.

Мне приятно вернуться в Индиан-Уэллс. Очень рад, что играю в теннис и занимаюсь любимым делом. Всегда стараюсь показывать максимум. Во время сезона очень много матчей, поэтому иногда играть очень не просто, но сегодня мне удалось сохранить спокойствие и действовать стабильно, что оказалось достаточным для победы», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.