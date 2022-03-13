«Теннис – это не просто сильно бить по мячу». Паолини — о победе над Соболенко

46-я ракетка мира, итальянская теннисистка Ясмине Паолини прокомментировала победу над второй сеяной, представительницей Беларуси Ариной Соболенко во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (2:6, 6:3, 6:3).

«Арина – необычный игрок, у неё очень сильные удары, она делает множество виннеров. Но играть в каждом розыгрыше с подобной самоотдачей не так просто.

Я всегда стараюсь оставаться в игре, играть в своём стиле. Как однажды сказал Дженсон Бруксби, теннис – это не просто сильно бить по мячу, это совсем другое», — приводит слова Паолини «твиттер» WTA Insider.

Отметим, что Бруксби, слова которого привела Паолини, также выиграл свой матч второго круга турнира в Индиан-Уэллсе. Он обыграл российского теннисиста Карена Хачанова (6:0, 6:3).

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Паолини сыграет с 31-й сеяной Викторией Голубич из Швейцарии.