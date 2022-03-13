Чесноков: Хачанов проиграл очень хорошему теннисисту, а не лоху. Бруксби будет в топ-20
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал разгромное поражение соотечественника Карена Хачанова во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Хачанов со счётом 0:6, 3:6 проиграл представителю США Дженсону Бруксби.
«Что касается Хачанова, то он проиграл очень хорошему теннисисту. Карен проиграл не какому-то лоху. Бруксби будет в топ-20. Он и Карацева обыгрывал. Хачанов мог выиграть турнир в Дохе, где ему чуть-чуть не хватило. Здесь же — этот «Мастерс» очень специфичный. Некоторым теннисистам там просто сложно дышать, кому-то играть. Маррей в Индиан-Уэллсе всегда играл слабо», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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