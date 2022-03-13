Наоми Осака объяснила слёзы на турнире в Индиан-Уэллсе, упомянув Серену и Винус Уильямс

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира японка Наоми Осака объяснила эмоциональную реакцию на выкрики болельщицы во время матча второго круга на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Напомним, одна из болельщиц по ходу матча выкрикивала «Наоми, ты отстой!». Осака проиграла матч со счётом 0:6, 4:6

«Я просто хочу сказать вам спасибо. Честно говоря, мне уже кричали подобное в прошлом, но меня это правда не беспокоило. Но дело в том, что это произошло здесь, в Индиан-Уэллсе. Я смотрела видео о том, как здесь расстраивали Серену и Винус. Если вы никогда не видели, посмотрите. Я не знаю почему, но мне засело это в голову и продолжало повторяться», — приводит слова Осаки Ubitennis.