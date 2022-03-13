Камельзон: Надаль не умеет проигрывать в мозгах. Это великое свойство
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал волевую победу испанского теннисиста Рафаэля Надаля над американцем Себастьяном Кордой во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
«Надаль в мозгах не умеет проигрывать. У него компьютер победности уже загружен. Пока не сыгран последний мяч, матч не будет окончен. С Медведевым в Австралии было то же самое. В Рафе заложено это великое свойство. Такое есть только у него. Это уникально. Даже у Джоковича такого нет», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, встреча Надаля с Кордой завершилась победой Рафаэля в трёх сетах – 6:2, 1:6, 7:6 (7:3). При этом Корда вёл в решающем сете с двумя брейками — 5:2 — но дважды не подал на матч.
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