Корда высказался о поражении с 5:2 в решающем сете игры с Надалем на «Мастерсе»

38-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда поделился мыслями о поражении от испанца Рафаэля Надаля в рамках второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«У меня нет сожалений. Сейчас он лучший игрок в мире или один из лучших. В этом году он обновил свой личный рекорд, не проиграв ни одного матча, взял три титула на трёх турнирах. Ты не очень сильно огорчаешься, когда так близок к победе в матче с ним.

У Рафаэля 21 титул на турнирах «Большого шлема», и он, возможно, лучший в истории. Сыграть такой матч для меня — это огромное преимущество и опыт. Значит, моя игра способна повредить многим соперникам. Они будут нервничать, волноваться. Так что позитив есть и его немало», — приводит слова 21-летнего Корды Tennis Majors.